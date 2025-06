Tuttosport – “Calciomercato Palermo, si avvicinano Palumbo e Giorgini”

Si stanno per definire le prime operazioni di mercato del Palermo. Il d.s. Osti potrebbe presto concludere tre/quattro ‘colpi’, andando a rinforzare la squadra prima della partenza per il ritiro in Valle d’Aosta.

Secondo quanto riportato su Tuttosport, il Palermo si avvicina ad Antonio Palumbo, trequartista del Modena. Ai ‘canarini’, in parziale contropartita, andrà il centrocampista italo-bosniaco Dario Saric, 28 anni, nella scorsa stagione da gennaio in prestito al Cesena, annata da 26 presenze e 3 gol.

Palermo che si avvicina anche al difensore del Südtirol Andrea Giorgini, 23 anni, che va in scadenza nel 2026. Il classe 2002, quindi sarebbe under, l’anno scorso ha disputato una buona stagione, con 30 presenze e due gol. Può essere schierato da centrale o braccetto di destra.





