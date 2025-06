Calciomercato Siracusa, per l’attacco nel mirino Giacomo Corona

Inizia a prendere forma anche il calciomercato del Siracusa. Gli aretusei, freschi di promozione in Serie C, stanno cominciando a pianificare la prossima stagione che si preannuncia piuttosto impegnativa, con un girone che con ogni probabilità includerà squadre come Catania, Benevento, Cosenza e Salernitana.

L’obiettivo del club è costruire una rosa il più possibile competitiva, in grado di ben figurare nel campionato. In quest’ottica, uno dei primi nomi sul taccuino per l’attacco è quello di Giacomo Corona. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Laneri – in scadenza di contratto con il Catania – sarebbe pronto a fare ritorno a Siracusa, per poi tuffarsi subito nelle operazioni di mercato.

Corona rappresenta una delle prime scelte per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante di proprietà del Palermo ha chiuso l’ultima stagione in doppia cifra nell’esperienza in prestito al Pontedera, segnando anche una rete nei playoff. Inzaghi lo valuterà con ogni probabilità durante il ritiro estivo, ma non è da escludere una nuova esperienza in prestito per il figlio di Giorgio, su cui si sono manifestati interessamenti anche dalla Serie B.





LEGGI ANCHE

PALERMO, GOMES E SEGRE I PIU’ RICHIESTI SUL MERCATO