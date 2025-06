Palermo, il Cagliari saluta Augello: “Grazie Tommy per aver indossato la nostra maglia”

“Grazie, Tommy, per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia“. Poche parole ma molto significative quelle che il Cagliari ha dedicato a Tommaso Augello, esterno in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e destinato a vestire la maglia del Palermo.

Si tratta di un passaggio formale e già conosciuto: a partire dall’1 luglio Augello sarà ufficialmente svincolato e libero quindi di accasarsi a Palermo, diventando dunque il primo acquisto che Carlo Osti metterà a disposizione di Pippo Inzaghi.

Augello sarà un rinforzo importante per il Palermo: il famigerato esterno sinistro che i tifosi rosa chiedono da diverse stagioni arriverà finalmente in rosanero. Le caratteristiche e le sue statistiche sono chiare, si tratta di un calciatore che gioca titolare in Serie A da diversi anni.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)

LEGGI ANCHE

PALERMO, GOMES E SEGRE SONO I PIU’ RICHIESTI SUL MERCATO