Munoz in visita al ‘Barbera’: “Sempre nel mio cuore. Forza Palermo”

Sorpresa al “Renzo Barbera”: Ezequiel Muñoz è tornato a far visita allo stadio che per cinque anni è stato la sua casa calcistica. Il difensore argentino ex rosa – oggi in forze al Lanus, club argentino – ha vestito la maglia del Palermo dal 2010 al 2015, collezionando ben 137 presenze e 7 gol tra Serie A e Serie B.

Un ritorno che ha emozionato i tifosi e che lui stesso ha voluto condividere sui social con un messaggio semplice ma sentito: “Sempre nel mio cuore. Forza Palermo”. Parole che confermano il profondo legame che Muñoz ha mantenuto con la città e la sua gente, anche a distanza di anni dalla sua partenza.

Durante la sua avventura in rosanero, Muñoz ha vissuto momenti indimenticabili, tra cui la storica finale di Coppa Italia del 29 maggio 2011, persa contro l’Inter. In passato, il difensore ha parlato più volte con affetto della sua esperienza in Sicilia: “Palermo è stata la mia casa per tanti anni. Ho imparato tanto, sia come calciatore che come uomo. È una piazza calda, passionale, che non dimenticherò mai”, aveva dichiarato in un’intervista.





