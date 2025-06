Pisa, Semper: “Inzaghi? Gli avevo promesso che sarebbe stato il nostro anno”

Adrian Semper, portiere del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della promozione conquistata con la squadra toscana, guidata da Inzaghi – oggi ad un passo dal Palermo -. Un’occasione per raccontare il rapporto speciale con il tecnico, al quale ha fatto una promessa poi diventata realtà.

“Quando abbiamo perso contro Sassuolo e Spezia, tanti da fuori avranno pensato al peggio. Ma io non ho mai avuto dubbi, e neanche Inzaghi. A lui avevo promesso che sarebbe stata la nostra stagione, e così è stato“, ha raccontato Semper.

Poi ha aggiunto: “Inzaghi mi ha dato tanto. Sapevamo fin dall’inizio che avevamo una squadra forte. Non sapevamo come sarebbe andata a finire, ma credevamo in qualcosa di bello. È stato davvero incredibile, tutti abbiamo fatto un grande lavoro”.





