Catania, Toscano non è certo della riconferma: idea Gallo come alternativa

Futuro incerto per Domenico Toscano sulla panchina del Catania. Nonostante il quinto posto in classifica e il raggiungimento del primo turno della fase nazionale dei playoff, la sua permanenza alla guida degli etnei resta in dubbio. Solo pochi giorni fa sembrava filtrare ottimismo per una riconferma, ma ora lo scenario appare meno chiaro.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club siciliano si starebbe già muovendo per individuare un possibile sostituto, qualora Toscano decidesse di lasciare. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe quello di Fabio Gallo, reduce da una brillante promozione in Serie B con l’Entella.

Gallo avrebbe già comunicato al club ligure la volontà di non proseguire l’avventura in panchina. Il Catania, però, non sarebbe l’unica società interessata al tecnico: il suo profilo è stato sondato anche in Serie B dal Bari, alla ricerca di un successore per Longo, e dal Vicenza, che punta a rimpiazzare Vecchi, destinato alla guida dell’Inter U23 nella prossima stagione.





LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI FA LA CONTA DEI FEDELISSIMI