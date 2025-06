Torino, Vanoli non sarà più l’allenatore: trovato l’accordo con Baroni

Paolo Vanoli non sarà più l’allenatore del Torino. Manca solo l’ufficialità, ma da più fonti arrivano conferme sulla separazione tra il tecnico ex Venezia e il club granata, al termine di una sola stagione alla guida della squadra. Gli incontri recenti tra Vanoli e il presidente Cairo non hanno portato a un’intesa per proseguire insieme e, nelle prossime ore, è atteso il comunicato che sancirà formalmente l’interruzione del rapporto.

Il Torino, nel frattempo, ha già individuato il suo prossimo allenatore in Marco Baroni, reduce dall’esperienza alla Lazio, con cui ha concluso la sua avventura nei giorni scorsi. Con il tecnico fiorentino è stata raggiunta l’intesa: è pronto un contratto biennale, con la firma attesa a breve, come riportato da Tuttomercatoweb.

Quanto a Vanoli, il suo nome continua a circolare con insistenza nel panorama della Serie A. Dopo l’interesse del Palermo, nelle ultime ore il Pisa si sarebbe mosso per sondare la disponibilità dell’allenatore, in seguito all’ormai imminente addio di Inzaghi. Tuttavia, il mercato resta aperto e non si escludono nuove pretendenti: il profilo di Vanoli, infatti, è molto apprezzato e tutto lascia pensare che non faticherà a trovare una nuova panchina.





LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI FA LA CONTA DEI SUOI FEDELISSIMI