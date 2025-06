Premiazione concorso “Pronostici USSI” 2025: Sport e giornalismo in festa alla “Braciera in Villa”

Martedì 3 giugno, nella suggestiva cornice della Braciera in Villa, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Pronostici USSI”, il contest ideato per i giornalisti sportivi palermitani, giunto alla sua seconda edizione, dopo una pausa di qualche anno.

Un’iniziativa che unisce la passione per il calcio con il piacere di ritrovarsi insieme, nel segno di una sana competizione e di uno spirito di squadra. La serata è stata un’occasione per fare festa, ma anche per sottolineare il valore del lavoro quotidiano dei giornalisti sportivi, impegnati nel raccontare il calcio con passione, competenza e professionalità.

Un impegno riconosciuto anche da Nadia La Malfa, Presidente Provinciale dell’USSI Palermo: “Complimenti ai vincitori – ha dichiarato Nadia La Malfa – sono felice che tra di loro ci siano tre donne, e un grazie speciale al Palermo calcio e ad Antonio Cottone per il prezioso contributo. Al di là della competizione, questo Premio rappresenta una bella occasione per vivere un momento di aggregazione, di amenità e di spensieratezza tra i colleghi sportivi che mi onoro, da presidente dell’Ussi provinciale, di rappresentare e che ringrazio sempre per il loro supporto e per la loro fiducia nel portare avanti battaglie a difesa della categoria professionale e dello sport”.





Anche quest’anno, l’evento si è tenuto grazie alla generosa ospitalità di Antonio Cottone, patron della Braciera, imprenditore da sempre vicino al mondo dello sport e del giornalismo sportivo. “Intanto, desidero ringraziarvi al di là della bellezza del luogo, è sempre un piacere accogliervi. Per noi, non è solo un onore, ma anche un vero e proprio privilegio. Questi momenti ci danno l’energia giusta per andare avanti, ed è qualcosa che faccio con autentica passione. La premiazione Ussi, per me, segna simbolicamente l’inizio dell’estate: un periodo intenso, ricco di impegni e progetti. Ecco perché la cena Ussi è diventata, negli anni, il punto di partenza della nostra stagione estiva. Accolgo sempre con entusiasmo appuntamenti come questo: cominciare bene è importante, e lo sport ci insegna a non farci mancare nulla. Da uomo di sport, lo sento profondamente. Grazie ancora per essere qui: vi auguro un buon campionato… e lo auguro anche a me”.

Il concorso ha visto la partecipazione di diversi giornalisti sportivi palermitani che durante la stagione 2024/2025 del Palermo calcio hanno pronosticato sulle gare disputate allo stadio “Renzo Barbera”, indicando i risultati del primo e del secondo tempo e relativi marcatori. Il vincitore di questa seconda edizione è stato Paolo Costa (Italpress). Al secondo posto si è piazzata Cettina Pellitteri, giornalista di Azzurranews.it e Segretaria Provinciale USSI Palermo. Sul gradino più basso del podio, invece, Pasquale Ponente, giornalista e fotografo freelance. I premi sono stati messi a disposizione dal Palermo F.C., presente alla serata con una delegazione dell’Ufficio Stampa: il Responsabile dell’Ufficio Stampa Andrea Siracusa, il Digital Specialist Filippo Mazzù, il Social Media Manager Marco Sirchia e il Media Consultant Nicolò Cilluffo.

A prendere la parola, a nome del Club rosanero, è stato Andrea Siracusa, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Palermo: “La premiazione del Concorso Pronostici è ormai un appuntamento fisso al quale il Palermo Calcio partecipa da molti anni con grande piacere. Ringraziamo il direttivo provinciale per l’invito, è stata ancora una volta l’occasione per rinnovare il solido e proficuo rapporto di collaborazione e rispetto tra il nostro Club e l’USSI”-

Oltre ai premi principali, sono stati consegnati riconoscimenti a tutti i partecipanti, tra cui le maglie ufficiali del Bridge Addaura ASD, offerte dal giornalista Fulvio Manno, presidente

dell’associazione, e voucher vacanze donati dal giornalista Giuseppe Messina.

