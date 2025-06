Serie B 2025/26, la situazione degli allenatori squadra per squadra

Archiviata la regular season e in attesa degli ultimi verdetti tra playout e playoff di Serie C, prende forma la nuova Serie B 2025/26. Sono già 18 le squadre certe della partecipazione al prossimo campionato e, con loro, cominciano a delinearsi anche le prime strategie tecniche. Al centro delle valutazioni c’è naturalmente la guida in panchina: tra conferme, rivoluzioni e casting in corso, il mercato degli allenatori si preannuncia caldo e incerto.

Le conferme e i summit attesi

Alcuni club hanno già le idee chiare. Due neopromosse su tre – Avellino e Padova – ripartiranno rispettivamente con Biancolino e Andreoletti. Dubbi sulla terza, la Virtus Entella, che potrebbe separarsi da Gallo per divergenze sul progetto tecnico. Conferme per Dionigi (Reggiana), Mignani (Cesena), Castori (Südtirol) e Possanzini (Mantova), tutti tecnici che hanno saputo valorizzare i loro gruppi e meritato la fiducia delle società.

Le panchine calde

In molte piazze, però, regna l’incertezza. A Bari, Longo appare destinato all’esonero, con Aquilani, Vivarini e Abate tra i nomi sondati. A Catanzaro, Caserta è stimato ma corteggiato da altri club, come l’Empoli. Quest’ultimo sembra puntare su Guido Pagliuca, protagonista con la Juve Stabia, mentre Modena, Spezia e Monza sono anch’esse alla ricerca del profilo giusto. Il Monza sembra vicino a Paolo Bianco, figura apprezzata da Galliani, mentre il Palermo prepara il ‘botto’: sarà Pippo Inzaghi a prendere il posto di Dionisi, in uscita malgrado il contratto in essere.





📋 Situazione allenatori Serie B 2025/26

Squadra Allenatore 2025/26 Situazione Avellino R. Biancolino Confermato Bari Longo (in uscita) Aquilani, Vivarini e Abate i nomi caldi Carrarese A. Calabro Rinnovo ufficiale Catanzaro F. Caserta In bilico, possibile addio Cesena M. Mignani Vicino alla conferma Empoli G. Pagliuca (favorito) Anche Caserta e Calabro tra le opzioni Entella F. Gallo (in bilico) In pole ci sarebbe Andrea Chiappella della Giana Erminio Juve Stabia G. Pagliuca In uscita, tante richieste Mantova D. Possanzini Avanti insieme, ma attenzione all’estero Modena Da definire Casting aperto: D’Angelo, Dionisi, Pirlo, Vivarini… Monza P. Bianco (favorito) Rifondazione in corso, Bianco vicino Padova M. Andreoletti Confermato, ma seguito da altri club Palermo P. Inzaghi (in arrivo) Firma imminente, sarà lui il nuovo tecnico Reggiana D. Dionigi Resta dopo la salvezza Spezia In uscita (D’Angelo) Si cambia dopo la finale playoff Südtirol F. Castori Verso la permanenza Venezia E. Di Francesco Club vuole la conferma, si attende la sua decisione

In attesa delle squadre da playout e playoff di C: aggiornamenti nelle prossime settimane.

