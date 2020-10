Il Palermo è pronto all’esordio al Barbera contro il Potenza, ma in tutta probabilità dovrà farlo senza i propri tifosi. Neanche il minimo che i rosa avevano richiesto è stato al momento approvato dal presidente Musumeci. Anzi, a dire il vero, il governatore non ha neanche letto la richiesta del club di viale del Fante.

“Non ho visto la lettera del Palermo – ha affermato Musumeci alla presentazione ufficiale delle tappe siciliane del Giro d’Italia -. Mi metterò in contatto con gli assessori alla sanità e allo sport”.





Nelle categorie inferiori alla Serie A è infatti necessario avere un’ordinanza della regione d’appartenenza per far sì che gli spalti vengano aperti al pubblico. L’esempio per eccellenza è arrivato alla 1a giornata di Serie C: a Teramo infatti i padroni di casa, dopo aver avuto l’autorizzazione della Regione Abruzzo, hanno aperto lo stadio a più di mille tifosi.

