Il futuro del Trapani appeso a un filo. Le sorti del club granata si decideranno nelle prossime 24 ore: la proprietà dovrà organizzare la trasferta di Catanzaro e avere tutte le carte in regola per evitare l’esclusione dalla Serie C.

Uno degli innumerevoli passi è stato compiuto: il Trapani, come riporta Il Giornale di Sicilia, ha il suo medico sociale. Ma non basta ancora. Rimangono forti dubbi sulla figura del tecnico: Daniele Di Donato è stato richiamato per occupare la panchina del Trapani. Per l’allenatore sono ore di riflessione per capire quale scelta prendere.





Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico direbbe sì solo nel caso di cessione al comitato, passaggio ormai impossibile prima della gara di domani. Inoltre il quotidiano riporta che la società abbia preso la disperata scelta di fare i tamponi a dei baby calciatori classe 2004 per mandarli in campo in caso di ultima spiaggia.

24 ore per decidere le sorti di una società, ma anche quelle dei calciatori: nel caso di mancata presenza a Catanzaro ed esclusione dal campionato, i giocatori del Trapani possono considerarsi svincolati, quindi liberi di accasarsi ovunque vogliano.

