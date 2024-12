Vasic fuori ruolo? Il suo allenatore ai tempi del Padova: “È un esterno, non una mezzala”

Aljosa Vasic è uno dei più grandi punti interrogativi del Palermo. Il giovane talento non è mai riuscito a trovare continuità e spesso si è parlato della sua posizione in campo, ancora non definita. Il suo allenatore ai tempi del Padova, Bruno Caneo, prova a dare la sua interpretazione.

“Parliamo di un calciatore al quale tengo e che ho fatto giocare con continuità – afferma in un’intervista per PianetaSerieB – . Mi ha dato sin da subito l’impressione di essere innanzitutto un ragazzo con la testa sulle spalle, votato a migliorarsi costantemente, prendendo tutto il necessario per essere competitivo e attento alle cose utili per ritagliarsi lo spazio che poi ha avuto, in quanto non è più uscito dall’undici titolare fino al termine della stagione”.

“Dal mio punto di vista è un esterno, non è una mezzala perché non ha palleggio e non ha caratteristiche per essere un elemento di raccordo tra gli attaccanti e i difensori. È un esterno a quattro, ha qualità di corsa, velocità, rapidità e un bel piede, ergo è in grado di chiudere l’azione grazie, tra l’altro, ai tempi di inserimento, dote che ha. L’ho visto giocare a Palermo da trequartista, seconda punta e mezzala, ma lui per me – ribadisco – è un quarto di destra, dove può mettere in mostra le sue migliori qualità”.





