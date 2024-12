Novellino: “Conosco Brunori, rispetta i ruoli. I calciatori vanno aiutati”

“Palermo-Spezia? Tra le due tifo per il Palermo, che spero si riprenda”. Questa l’emozione di Walter Novellino che parteggia per i rosa ma non comprende la scelta di tener fuori Brunori.

Lo ha dichiarato a Tuttomercatoweb. “Il Palermo avrebbe potuto lottare per vincere il campionato ma non riesco a capire perché non giochi un calciatore come Brunori”.

“Non conosco Dionisi come allenatore ma conosco Brunori e so che ha dato tanto al Palermo ed è una persona rispettosa dei ruoli. A volte noi allenatori dovremmo capire che i calciatori quando vivono alcuni momenti complicati vanno aiutati”, conclude.