Palermo, con lo Spezia serve un’impresa: liguri imbattuti come tre big d’Europa

Il Palermo deve farsi trovare pronto perché al “Barbera” arriva una vera e propria ‘corazzata’. Lo Spezia di D’Angelo sta vivendo una stagione da incorniciare ed è imbattuta sino a questo momento.

Lo Spezia è al pari delle altre imbattute d’Europa (considerando prime e seconde divisioni dei top cinque campionati d’Europa) ovvero Juventus, Bayern Monaco e PSG. I precedenti, tuttavia, sono benauguranti per i rosanero: il Palermo non ha mai perso un match interno in Serie B contro lo Spezia.

Infrangere la barriera difensiva dello Spezia, però, non sarà semplice. Gli uomini di D’Angelo sono la migliore difesa del campionato, vengono da tre vittorie di fila e il morale è alle stelle. Insomma, al Palermo servirà una vera e propria impresa per conquistare i tre punti, necessari per rilanciare le ambizioni di una piazza delusa dai recenti risultati.





Il cammino dello Spezia

Lo Spezia ha raccolto 30 punti nelle 14 giornate di campionato giocate sino ad ora, alla luce di otto vittorie e sei pareggi. Uno score che vale l’attuale secondo posto in graduatoria, a quattro lunghezze dal Sassuolo (che ha già giocato la 15a giornata), primo della classe.

In trasferta, lo Spezia ha vinto due partite e pareggiate cinque. I gol segnati lontano dal “Picco” sono stati 9, mentre quelli subiti soltanto quattro. Nell’ultima gara fuori casa, giocata il 10 novembre, gli uomini di D’Angelo hanno battuto nettamente la Juve Stabia col punteggio di 0 – 3.

Nell’ultimo turno di campionato i liguri hanno ospitato il Südtirol in una partita dominata dall’inizio alla fine dai padroni di casa, come testimonia il sonoro 3 – 0 messo a referto. L’autorete di Pietrangeli a inizio gara ha spianato la strada alla squadra di D’Angelo, che nel primo tempo ha di fatto chiuso i giochi con l’ormai consueto gol di Francesco Pio Esposito, all’ottavo centro stagionale, che vale il secondo posto nella classifica cannonieri. Nel secondo tempo c’è stata gloria anche per Vignali, che al 70′ ha segnato su assist di Francesco Pio Esposito.

Questo inizio di stagione ha visto brillare il talento dei fratelli Esposito, veri e propri trascinatori della truppa di D’Angelo. Se Francesco Pio (classe 2005) è il miglior marcatore dei bianconeri, suo fratello Salvatore (classe 2000) è invece il miglior assistman, con sei passaggi vincenti messi a referto. Grande inizio di stagione anche per il difensore Bertola, autore di tre gol, mentre gli ex rosanero Soleri e Aurelio hanno messo a segno rispettivamente due e un gol.

