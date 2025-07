Napoli – Catanzaro, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Amichevole

I riflettori tornano sul Napoli! Sabato 26 luglio 2025, gli azzurri di Antonio Conte affrontano il Catanzaro in una nuova amichevole estiva, valida per il ritiro pre-campionato a Dimaro. Il match, attesissimo dai tifosi partenopei, si disputerà al Campo Comunale di Dimaro, sede del ritiro trentino. Scopriamo insieme dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta TV e streaming, l’orario ufficiale e i canali disponibili 📡.

Dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta tv e streaming 🎥

Per l’occasione NON è prevista la diretta in chiaro gratis.

La partita Napoli-Catanzaro sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su due piattaforme ufficiali:

📺 Canali TV:

•Sky (per abbonati Sky), canale 251

•DAZN (in streaming per tutti gli abbonati)

💻 Streaming LIVE:

•Su Sky Go per clienti Sky

•Su DAZN tramite app o sito (disponibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e console)

A che ora si gioca Napoli-Catanzaro? ⏰

📅 Data: sabato 26 luglio 2025

🕕 Orario del calcio d’inizio: ore 18:00

📍 Stadio: Campo Comunale di Dimaro (Trentino-Alto Adige)

Un test importante per valutare i progressi della rosa azzurra sotto la guida di Conte. Il Catanzaro, squadra ambiziosa di Serie B, sarà un banco di prova utile per prepararsi alla nuova stagione.

Come vedere Napoli-Catanzaro: guida rapida 📲

👉 Su Sky:

1.Sintonizzati sul canale 251

2.Oppure accedi a Sky Go se sei in mobilità

👉 Su DAZN:

1.Vai su www.dazn.com

2.Accedi con il tuo account o registrati

3.Cerca “Napoli-Catanzaro” nella sezione live

4.Clicca sulla diretta per guardare il match