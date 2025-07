Bari – Campobasso in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

Sabato di calcio estivo per i tifosi biancorossi e rossoblù: Bari-Campobasso è alle porte. Il match si disputerà in Abruzzo, nella suggestiva cornice del Campo Comunale di Roccaraso, sede del ritiro estivo del Bari. Di seguito tutte le info su dove vedere la partita in diretta streaming, canale ufficiale, orario e come seguirla gratis 📲.

Dove vedere Bari-Campobasso in diretta tv e streaming 🎥

La partita Bari-Campobasso sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sulla piattaforma più accessibile di tutte: YouTube!

🎬 Diretta ufficiale sulla pagina YouTube del Campobasso Calcio

👉 Streaming LIVE: YouTube – Campobasso Calcio (CB TV)

💻 Disponibile su smartphone, tablet, PC e smart tv





Per seguire il match in diretta, basterà collegarsi al canale ufficiale del Campobasso su YouTube all’orario indicato e cliccare sulla live dedicata.

A che ora si gioca Bari-Campobasso ⏰

📅 Data: sabato 26 aprile 2025

🕠 Orario d’inizio: ore 17:30

📍 Stadio: Campo Comunale di Roccaraso

Un appuntamento importante per testare i primi movimenti del nuovo Bari di inizio stagione e per valutare il Campobasso in un confronto di prestigio.