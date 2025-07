Roma – Kaiserslautern in TV e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

L’attesa sta per finire: Roma – Kaiserslautern è alle porte! Il match amichevole estivo tra i giallorossi di Gasperini e la squadra tedesca del Kaiserslautern si giocherà sabato 26 luglio 2025. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con orario, canale e piattaforma ufficiale di trasmissione. ✅

Dove vedere Roma-Kaiserslautern in diretta TV e streaming 🎥

La partita Roma-Kaiserslautern sarà trasmessa in diretta su DAZN.

👉 Streaming LIVE: disponibile su DAZN via app o sito ufficiale, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet, PC o console.





Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo alla piattaforma. Se non sei ancora iscritto, puoi farlo direttamente sul sito ufficiale di DAZN.

A che ora si gioca Roma-Kaiserslautern ⏰

📅 Data: venerdì 26 luglio 2025

🕕 Orario di inizio: ore 18:00

📍 Stadio: Fritz Walter Stadion – Kaiserslautern (Germania)

Un test importante per la Roma, che continua il proprio percorso di preparazione estiva in vista della nuova stagione. Il Kaiserslautern, squadra militante nella 2. Bundesliga, offrirà un banco di prova interessante per misurare lo stato di forma dei giallorossi.