La Figc ha comunicato che il prossimo 10 aprile (ore 17.30, diretta Rai2) l’Italia femminile scenderà in campo contro Israele allo stadio “Friuli” di Udine. Il match è valido per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo che si svolgerà in Inghilterra nel 2021.

Dopo la gara con Israele, la Nazionale Femminile partirà per Zenica dove il 14 aprile (ore 16, diretta Rai2) affronterà la Bosnia Erzegovina, già battuta all’andata 2-0 al Renzo Barbera di Palermo.

