MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo lo stage di Coverciano sarà tempo di impegni sul campo per la Nazionale azzurra e Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati specifica per le cinque partite che vedranno in campo l’Italia (Argentina e le prime 4 sfide di Nations League, tutte in programma a giugno).

Mancini convoca 39 giocatori: come segnalato dalla Figc, torna a vestire la maglia azzurra Leonardo Spinazzola. Prima convocazione in Nazionale maggiore per Andrea Pinamonti e Davide Frattesi (già chiamati da Mancini in occasione di uno stage), mentre Gianluca Caprari ritrova la Nazionale dopo tre anni e mezzo. I calciatori della Roma impegnati nella finale di Conference League raggiungeranno Coverciano domenica 29 maggio. I calciatori che invece non saranno convocati per la sfida con l’Argentina potranno beneficiare di due giornate di riposo prima di riaggregarsi al gruppo giovedì 2 giugno.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).