“Nel caso non fosse chiaro chi siamo”: il nuovo pullman del Palermo / VIDEO

Nuovo pullman per il Palermo. La società rosanero ha pubblicato una foto sui social per ‘presentare’ il nuovo mezzo di rappresentanza che servirà per gli spostamenti della squadra.

“Nel caso non fosse chiaro chi siamo. Il nuovo pullman rosanero”, si legge sui social. Ed effettivamente balza all’occhio la grande scritta “Palermo” in rosa sullo sfondo nero: è questa la più grande novità del nuovo mezzo.

ECCO IL POST

LEGGI ANCHE

PRIMAVERA, IL PALERMO PERDE CONTRO IL CESENA