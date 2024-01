Picerno – Catania rinviata: ecco perché / Serie C

Picerno – Catania è stata rinviata. La gara si sarebbe dovuta giocare oggi, sabato 20 gennaio, alle ore 16.15 ma è stata rinviata per le avverse condizioni metereologiche.

Già da questa mattina lo stadio Curcio era coperto di neve e vani sono stati i tentativi di liberare il campo. Gli spalti, inoltre, sono ghiacciati e questa situazione avrebbe rappresentato un pericolo per l’incolumità degli spettatori.

In viaggio c’erano 300 tifosi del Catania che ora dovranno fare marcia indietro.

LA NOTA DEL PICERNO

L’AZ Picerno rende noto che a causa del forte e copioso rovescio nevoso ancora in corso su Picerno da stamattina la gara in programma oggi alle ore 16.15 allo stadio Curcio di Picerno tra AZ Picerno e Catania – 22ª giornata del campionato di serie C girone C Now – è stata rinviata a data da destinarsi nonostante l’incessante e pronto intervento dello staff societario che, dalle prime ore di questa mattina, si è prodigato per liberare il manto erboso.

La decisione è stata presa dall’arbitro Alberto Arena di Torre del Greco, che ha constatato l’impraticabilità del campo per lo svolgimento regolare della gara. I biglietti acquistati per la gara odierna saranno validi per il recupero. Sarà, pertanto, necessario conservare il proprio tagliando.