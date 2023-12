Non ci penso due volte: pronto a lasciare Milano anche subito | Pioli già avvisato

Il tecnico del Milan è su tutte le furie. Dopo i tanti infortunati il suo top player parte sicuramente a gennaio.

Il Milan si ritrova al terzo posto in classifica anche se a debita distanza da Inter e Juventus che al momento sono le principali società a contendersi lo Scudetto. I rossoneri, stanno vivendo un periodo assai altalenante dovuto ad infortuni, squalifiche e prestazioni assai discutibili.

Se dovessimo individuare la squadra con l’infermeria più gremita di Serie A, loro sarebbero al primo posto di questa graduatoria negativa. Purtroppo, Stefano Pioli sperava di poter contare a pieno regime la maggior parte dei talenti nella sua squadra ma purtroppo non è stato così.

Come se non bastasse, nelle scorse partite, così come avvenuto contro la Fiorentina, si è ritrovato addirittura a dover convocare i giocatori della Primavera allenata da Ignazio Abate. Fra questi, è giusto evidenziare una nota positiva: Francesco Camarda.

Quest’ultimo, a soli 15 anni, è il più giovane giocatore ad aver debuttato nel massimo campionato avendo giocato 10 minuti contro i viola. In quel caso aveva sostituito il compagno di reparto Luka Jović che, quest’anno, dopo l’esperienza a Firenze sta dimostrando di essere duttile e soprattutto un centravanti affidabile.

Il ritorno di Zlatan

C’è da dire che però queste situazioni di emergenza non possono essere gestite sempre con i nervi saldi se ci si ritrova in una squadra come il Milan che deve fronteggiare più competizioni. Una cosa è certa, la società, dopo gli importanti investimenti passati e le grandi aspirazioni per il futuro, ha voluto inserire nella rosa dei dirigenti una vecchia gloria: Zlatan Ibrahimović.

Quest’ultimo, oltre ad essere stato un grande punto di riferimento dei rossoneri negli scorsi anni, è tornato in nuove vesti per dare il suo importante contributo e continuare ad essere un vero e proprio leader fuori dal campo.

Bennacer pronto per la Coppa d’Africa

L’arrivo del gigante svedese non ha fatto altro che incendiare la tifoseria dalla felicità che lo ha sempre osannato e visto come un grande punto di riferimento. Ora, però, Stefano Pioli dovrà ottimizzare il più possibile gli elementi presenti in squadra per non perdere terreno in campionato e provare il grande colpo in Europa League.

Purtroppo, però, dopo le squalifiche e gli infortuni che tallonano la società, un altro calciatore lascerà il Milan molto presto. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Ismael Bennacer è sul punto di giocare la Coppa d’Africa con l’Algeria in quanto è presente nella lista dei pre-convocati stilata dal tecnico Belmadi.