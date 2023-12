‘È l’unica soluzione’: futuro Mourinho, svolta impensabile | Non se l’aspettava nessuno

Quello che sta succedendo in casa Roma ha dell’incredibile. Rivoluzione annunciata anche per il tecnico portoghese.

Tra gli allenatori più in gamba della Serie A c’è sicuramente Josè Mourinho. I tifosi di tutto il mondo lo ricordano soprattutto per la sua grandissima impresa del 2010 quando riuscì a portare all’Inter il triplete vincendo Scudetto, Coppa Italia e Champions League.

Il tecnico portoghese, da sempre, è riconosciuto come lo Special One, un allenatore vincente che fa delle sue strategie di gioco, il suo grande dinamismo e la sua determinazione, il pane quotidiano per ottenere grandi risultati con le squadre in cui si trova a lavorare.

Da alcuni anni è alla guida della Roma dove, ha ottenuto il suo primo successo con il trionfo nella Conference League. Attualmente si gode i successi grazie anche ad una dirigenza che gli regala sempre ottimi colpi di mercato. Infatti, la scorsa estate, Tiago Pinto si è reso protagonista di un vero colpo che ha lasciato di stucco tutto il mondo dello sport.

E’ riuscito nell’ardua impresa di portare il belga Romelu Lukaku nella Capitale. Il giocatore, infatti, si ritrova a vestire la casacca giallorossa dopo che alcuni mesi fa sembrava in procinto di ritornare a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter di Simone Inzaghi.

Lukaku ha scelto la Roma

Addirittura per lui vi erano spiragli per raggiungere la Juventus di Massimiliano Allegri che avrebbe portato Dusan Vlahovic a vestire la maglia del Chelsea a Londra. Ad oggi, il bomber, sembra aver trovato in José Mourinho l’allenatore giusto per esprimersi al meglio.

La squadra, si ritrova nel prossimo match di campionato a scontrarsi contro la Juve, dopo il match con il Napoli in cui entrambe le società si sono ritrovate in un momento molto delicato con la Roma che era reduce dalla sconfitta in campionato contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta e il Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia.

La soluzione per il rinnovo

La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, dovrà ancora smaltire per molto tempo la bruciante sonora sconfitta contro il Frosinone in casa, in Coppa Italia per 0-4, oltre che alla più recente batosta incassata dai giallorossi in campionato per due reti a zero.

Ora però i tifosi della Roma si stanno ponendo una grosso quesito che riguarda proprio il futuro del tecnico portoghese. Infatti, come ben sappiamo, Josè Mourinho ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e c’è chi spera che possa rinnovare per altri anni e garantire altri successi. Quale potrebbe essere la soluzione affinché gli venga rinnovato il contratto? Semplice, come riportato dalla gazzetta dello sport, la riduzione del compenso.