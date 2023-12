Scelto a furor di popolo: è fatta per Antonio Conte | I tifosi pronti ad accoglierlo in città

Il tecnico pugliese torna in Serie A per vincere importanti trofei. Scudetto e Champions League tornano ad essere i principali obiettivi.

Antonio Conte è nato il 31 luglio 1969 a Lecce ed ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica come calciatore prima di affermarsi come uno degli allenatori più influenti del nostro tempo. Dopo una carriera giocatore ricca di successi, con tappe significative in club come la Juventus, Conte ha fatto il salto sulla panchina.

La sua avventura da allenatore ha inizio nel 2006 con la squadra giovanile della Juventus, ma è stato con l’Arezzo nel 2007 che ha ottenuto la sua prima opportunità da allenatore in prima squadra. Tuttavia, è stato il ritorno alla Juventus nel 2011 che ha segnato l’inizio di una vera e propria era di successi.

Conte ha trasformato la vecchia signora in una forza devastante, guidandola a tre titoli consecutivi di Serie A dal 2011 al 2014. Il suo approccio tattico basato sulla disciplina difensiva e sull’efficacia in fase offensiva ha fatto strada, guadagnandosi l’ammirazione dei tantissimi calciatori che ha allenato.

I suoi grandi successi in Serie A hanno attirato l’attenzione oltre i confini nazionali, e nel 2016, ha intrapreso una nuova sfida nella Premier League come allenatore del Chelsea. La sua prima stagione in Inghilterra è stata un trionfo, conducendo i blues al titolo di campione inglese.

Le esperienze in Serie A

Dopo una breve parentesi in Nazionale, dove ha guidato l’Italia agli Europei 2016, Conte è tornato in Serie A per allenare l’Inter nel 2019. Il suo arrivo ha segnato una svolta significativa per il club milanese. Nella stagione 2020-2021, ha compiuto l’impresa di interrompere il dominio della Juventus in Serie A, portando i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto, dopo undici anni.

La sua abilità nell’insufflare una mentalità vincente nei suoi giocatori e nel plasmare squadre coese e determinate lo ha reso una figura di spicco nel panorama calcistico. Conte, al momento, è senza squadra nonostante in un passato recente sia stato inserito nella rosa dei papabili futuri allenatori di squadre blasonate.

Conte prossimo allenatore del Milan?

Anche se la Juventus e il Napoli potevano sembrare essere in pole position, sembra proprio che ci sia un’altra squadra orientata ad ingaggiare il tecnico pugliese. Stiamo parlando del Milan che, dopo diversi anni con Stefano Pioli, potrebbe scegliere Conte come sostituto ideale.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, anche i tifosi rossoneri sarebbero molto felici di vederlo sedere sulla panchina. Infatti, sono molti i sostenitori che sui social network, rispondendo ad alcuni sondaggi, hanno mostrato il loro pensiero sul futuro della panchina lombarda.