Calciomercato, salta il decreto Crescita? Si va verso lo stop a sconti fiscali

Il decreto Crescita non verrà prorogato nella nuova manovra finanziaria del governo italiano: è questa l’indiscrezione riportata dall’Ansa.

Il decreto Crescita è conosciuto dai tifosi sportivi italiani come quella norma che fino a questo momento ha concesso delle agevolazioni fiscali ai club sportivi che avrebbero voluto acquistare calciatori da federazioni estere.

Con la sua abolizione, cambierebbe molto per il calcio italiano: per esempio, alcuni acquisti (e alcuni stipendi) per i club diventerebbero tutt’un tratto fuori portata.