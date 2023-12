Ciao ciao Napoli, Victor Osimhen saluta gli azzurri | Beffa per i tifosi dopo il suo rinnovo

Questa volta parte per davvero. Il top player del Napoli saluta tutti lasciando la squadra dinanzi all’impegno imminente contro il Monza.

Tra i bomber più apprezzati della Serie A è giusto parlare di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, da diversi anni al Napoli, lo scorso anno si è laureato capocannoniere vincendo anche lo Scudetto con gli azzurri, trofeo che mancava da ben 33 anni.

L’allenatore Luciano Spalletti era riuscito a disegnare intorno a lui una squadra davvero eccezionale che, in questa nuova stagione, stenta a riconoscersi anche in seguito al cambio della gestione tecnica in panchina. Proprio Victor, in tempi non sospetti, ha dimostrato più volte di non aver trovato una giusta sinergia con il primo allenatore, del post Spalletti, ovvero il francese Rudi Garcia.

Solo quando è tornato, dopo ben 10 anni, Walter Mazzarri il nigeriano ha palesato di aver ritrovato il giusto fiuto del goal e l’ottima capacità di fornire assist ai compagni di squadra. L’attaccante, nella scorsa estate, era sul punto di lasciare il capoluogo campano in quanto diverse sono state le società di Europa e dell’Arabia Saudita che avevano provato a acquisire il suo talento e il suo cartellino

Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, solo dinanzi a un’offerta superiore ai 100 milioni di euro avrebbe tentennato e forse accettato ma, stando alle ultime indiscrezioni, nessuna società avrebbe avrebbe offerto la cifra che il numero uno del Napoli avrebbe valutato di buon grado.

Chi offre di più?

Attualmente, il campione ha firmato finalmente il suo rinnovo di contratto e, nonostante ci sia quella tranquillità maggiore di averlo in squadra nei prossimi mesi, non è da escludere che a giugno possa arrivare l’offerta giusta in grado di farti tentennare la società.

Basti pensare che, non può essere esclusa la pista che porta al Paris Saint-Germain o a squadre della Saudi Pro League che potrebbero far mettere sul piatto della bilancia un’offerta pari a 140 milioni di euro sin dalla prossima estate. Ora però il calciatore è in procinto di lasciare la squadra e la città. Attenzione, non parliamo certo di una cessione immediata.

Osimhen e Anguissa via per la Coppa

Sarebbe veramente assurdo pensare a ciò dinanzi ad un rinnovo dei giorni scorsi. Il calciatore, infatti, è stato convocato dalla Nazionale nigeriana per partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Il 27 dicembre, quindi, secondo quanto riportato da sky sport, è stato il suo ultimo giorno a Castel Volturno con la squadra partenopea.

Oltre a lui, dalla società partenopea, partirà con il Camerun il centrocampista Anguissa. Walter Mazzarri dovrà affidare le chiavi del reparto offensivo a Raspadori e a Simeone ma, non è da escludere che possa esserci un ulteriore colpo di scena con qualche innesto di mercato.