Nuova asta per Torre del Grifo: prezzo base fissato a 21 milioni di euro

È stata bandita una nuova asta per la struttura di Torre del Grifo Village, che è stata la casa del Calcio Catania. La prima, con un prezzo base di 28 milioni di euro, si era conclusa il 10 gennaio con un nulla di fatto.

Per questa seconda asta sono state abbassate le pretese economiche. Il prezzo base è fissato a 21.705.000 con un’offerta minima di 16.278.750 euro. Il rilancio minimo è sempre di 250mila euro con un importo cauzionale del 10% sul prezzo offerto. Il nuovo termine per presentare le offerte scade alle ore 13.00 del 10 aprile, eventuale apertura delle buste il giorno successivo. Il lotto comprende un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, tre suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi.

Il ‘nuovo’ Catania di Pelligra ha più volte sottolineato che sarebbe interessata in presenza di condizioni economiche ritenute più accessibili. L’incognita è rappresentata dalla mancanza di manutenzione, il centro sportivo è abbandonato da tempo, quindi oltre al prezzo per l’asta bisognerebbe investire per l’ammodernamento della struttura.

