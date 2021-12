MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando dice la sua sul PreDerby del cuore e lo fa con un post Facebook. Il primo cittadino ha presenziato all’evento andato in scena al Renzo Barbera e ha voluto esaltare l’iniziativa con belle parole per gli organizzatori.

Oggi con il pre derby del cuore Palermo-Catania ha vinto la Sicilia perché questa iniziativa ha confermato che lo sport è una straordinaria occasione di incontro e di sana competizione.

Ringrazio gli ideatori Roy Paci e Ismaele La Vardera, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente del Palermo Calcio Dario Mirri e quello del Catania Giovanni Ferraù per questo pomeriggio di sport e solidarietà che ha visto uniti in un’unica maglia i colori rosanero e rossoblu.

Grazie ai palermitani che hanno sfidato le difficili condizioni meteo pur di non far mancare la propria vicinanza alla città di Catania.