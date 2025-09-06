Osti: “Ci voleva un cambiamento, i tifosi hanno apprezzato. Inzaghi è il top”

Esperienza e mentalità vincente. Carlo Osti ha voluto rinforzare il Palermo con queste caratteristiche per puntare con decisione alla Serie A. “Il fatto che siamo la squadra più vecchia della categoria ovviamente mi collega al discorso dell’esperienza. Abbiamo tenuto i giovani che riteniamo siano molto forti e anche questi ragazzi hanno tutti avuto esperienza in B. Corona poi ha fatto molto bene a Pontedera, in Lega Pro, quindi abbiamo dei giovani sui quali sappiamo di poter contare in qualsiasi momento”, dice in un’intervista per RGS ripresa dai canali ufficiali della società.

“Brunori è il capitano di questa squadra, è l’uomo più rappresentativo, rappresenta il Palermo, la città. Quindi ci aspettiamo da lui grandi cose. Ma soprattutto penso che il reparto d’attacco sia molto migliorato e quindi in questo momento Inzaghi può avere parecchie soluzioni offensive – continua – . È un allenatore vincente, che ha portato un grande entusiasmo perché lui ha un entusiasmo contagioso, prepara benissimo le partite e le situazioni. Non fa pesare il suo passato e questo ha creato una grande empatia con il gruppo dei calciatori, si è presentato molto bene”.

“Abbiamo scelto il meglio che ci potesse essere in categoria perché Inzaghi conosce molto bene la Serie B e dà l’impressione sempre di fare ogni cosa come se fosse la più importante della sua vita. Penso che ci fosse bisogno di un cambiamento, indipendentemente dal nome di Inzaghi, questo cambiamento è avvenuto e penso che la città e i tifosi abbiano apprezzato questo”, continua.





Le prime sensazioni sulla squadra sono positive. “I ragazzi hanno lavorato bene nel ritiro di Chatillon. Hanno fatto bene in Coppa Italia, c’è stata una bellissima amichevole col City, sono partiti bene in campionato, con quattro punti in due partite casalinghe. Penso che la partenza sia stata buona. Certo, si può sempre migliorare, ma soprattutto vedo che siamo indicati come la squadra da battere. Ritengo che ci siano delle altre squadre che si sono rinforzate o attraverso un mercato intelligente, come ha fatto il Venezia, oppure trattenendo dei giocatori di Serie A dell’anno precedente, come ha fatto il Monza. Ci dobbiamo aggiungere anche l’Empoli. Noi siamo il Palermo e non dobbiamo aver paura di nessuno, ma nello stesso tempo sappiamo che questo campionato è molto competitivo sia per quanto riguarda la promozione che per la salvezza”.

“Il messaggio della piazza è stato eloquente, con tutti gli abbonamenti che hanno fatto. C’è di nuovo entusiasmo. Adesso starà a noi mantenere alto questo entusiasmo e cercare di entusiasmare di partita in partita”, conclude Osti.

