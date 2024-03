Padova – Catania, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming gratis, canale, orario / Coppa Italia Serie C

Tutto pronto tra la sfida Padova – Catania che per i rossazzurri potrebbe valere un campionato. O quasi. La finale di Coppa Italia si giocherà su due match e intanto si parte dall’andata all’Euganeo. Calcio d’inizio alle ore 20.00 di oggi, martedì 19 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

PADOVA – CATANIA IN TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà trasmessa dalla Rai: la finale di andata della Coppa Italia Serie C sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre; canale 121 di Tivùsat). In live streaming la partita sarà trasmessa sul servizio Rai Play (disponibile sul sito – www.raiplay.it – e sull’app dedicata). Il link al live streaming sarà disponibile anche sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it).

La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.