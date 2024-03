Padova – Catania, info biglietti: tifosi etnei solo nel settore ospiti, prezzi e date

È tutto pronto per l’andata della finale di Coppa Italia Serie C. Il Catania gioca a Padova martedì 19 marzo. La Lega Pro ha deciso di anticipare il fischio d’inizio, che ora è fissato alle ore 20, non più alle 20.30. Dalle ore 17.30 di giovedì 14 marzo, invece, è aperta la vendita liberi dei biglietti anche per il settore ospiti.

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, si comunica che tutti i residenti a Catania e provincia devono obbligatoriamente acquistare il biglietto per il settore ospiti curva nord. Si invitano altresì tutti i tifosi catanesi ad acquistare il biglietto nel settore a loro dedicato.

Il prezzo pieno del biglietto in curva nord ospiti è di 10 euro più diritto di prevendita; il ridotto (donne e over 65) costa 7 euro più diritto di prevendita, anche per gli under 15 il prezzo è di 7 euro più diritto di prevendita. Sarà possibile acquistare il biglietti per il settore ospiti fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.