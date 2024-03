Palermo, 19mila titoli emessi per la gara col Venezia. Il club rosa: “Non fermiamoci”

Sono 19.023 i titoli emessi per il big match tra Palermo e Venezia. La gara è in programma venerdì sera, con calcio d’inizio alle ore 20.30. Si tratta di un match cruciale per entrambe le squadre ma soprattutto per i rosanero, che devono vincere per rimanere attaccati al treno delle primissime.

I biglietti venduti a due giorni dalla partita sono quindi 6.420, che si aggiungono ai 12.603 abbonati. Il club rosanero, sui social, invita i tifosi a “non fermarsi”, ci si aspetta una crescita sostanziale del dato nelle prossime ore.

L’ultima partita casalinga del Palermo risale allo scorso 27 febbraio, contro la Ternana. Al “Barbera” c’erano 27.404 persone, con 14.801 biglietti venduti: difficile raggiungere questi numeri per la gara col Venezia.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI