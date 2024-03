Palermo, dalla gara col Venezia saranno attivi dei tornelli solo per gli abbonati

Altra novità allo stadio “Renzo Barbera”. Il club rosanero comunica che dalla gara col Venezia saranno attivi dei tornelli dedicati esclusivamente agli abbonati.

I tornelli della Curva Nord dedicati agli abbonati sono l’11 e il 14; in Curva Sud 5 e 6; in tribuna coperta il 9 e in gradinata il 18 e 19. Col Como avevano ‘debuttato’ i lettori ottici nei tornelli, ora la decisione del club di dedicarne alcuni specifici per gli abbonati, che entrano allo stadio con la card e non col biglietto.

Il “Barbera” si sta rifacendo il look in quest’ultimo periodo. Il club rosanero sta completando i lavori di massima urgenza ma anche piccole migliorie e abbellimenti vari, in attesa di decisioni definitive in merito al futuro dello stadio.

