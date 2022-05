La Lega Pro ha reso note date e orari delle finali che andranno in scena tra Padova e Palermo. Il match d’andata si giocherà in Veneto domenica 5 giugno alle ore 21.00, mentre il match di ritorno è in programma a Palermo domenica 12 giugno alle ore 21.00.

In merito alla data del match di ritorno, la decisione potrebbe essere modificata per motivi di ordine pubblico, a causa delle votazioni per le elezioni comunali che si terranno a Palermo. Sono infatti in corso delle valutazioni e degli incontri in merito.

La Lega Pro e le società interessate hanno confermato le date e deciso gli orari in una riunione organizzata il giorno successivo alle semifinali disputate: saranno la Questura e il Prefetto di Palermo a valutare un eventualmente cambio per il match di ritorno.

IL COMUNICATO

GARA DI ANDATA – DOMENICA 05 GIUGNO 2022

PADOVA – PALERMO Ore 21.00

GARA DI RITORNO – DOMENICA 12 GIUGNO 2022

PALERMO – PADOVA Ore 21.00

