Palermo, accordo per Verde: addio allo Spezia dopo una doppietta

Daniele Verde al Palermo sarebbe questione di giorni. Il calciatore dello Spezia è reduce da una doppietta che ha regalato ai liguri una vittoria fondamentale in casa del Pisa, rilanciandoli per la lotta salvezza.

Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, Verde potrebbe essere già a Palermo la settimana prossima e svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì.

Verde arriverebbe in prestito con diritto di riscatto in un’operazione che si aggirerebbe intorno al milione di euro. Il classe 1996 è allo Spezia dal 2020, ma in carriera ha giocato anche in Serie A con la Roma e con il Verona oltre che le esperienze all’estero con AEK Atene e Real Valladolid.