ADL mantiene la parola: ‘Ecco i colpi promessi’ | Il Napoli cambia faccia

Il presidente De Laurentiis ha investito e non poco in questo mercato di gennaio. L’obiettivo è dare vita ad un nuovo corso dopo la conquista dello scudetto

L’inizio di stagione del Napoli non è stato dei migliori. Anzi, si può tranquillamente dire che la formazione partenopea è stata la vera delusione di questo campionato. Da campione in carica non è riuscita a confermarsi al vertice e dista oltre venti punti dal primo posto. Il feeling con Rudi Garcia non è mai scattato e alla fine è tornato il buon Mazzarri.

Il tecnico toscano però non ha ottenuto risultati chissà quanto più importanti rispetto al suo predecessore. Falliti gli obiettivi Coppa Italia e Supercoppa Italiana per i partenopei resta come unico reale obiettivo quello di centrare il quarto posto in campionato per poter giocare nuovamente la Champions League.

Per questo il presidente De Laurentiis per cercare di salvare la “baracca” ha investito in maniera massiccia nel corso del mercato di gennaio. All’ombra del Vesuvio sono già arrivati Mazzocchi, Traorè e Ngonge a cui va aggiunto anche il belga Dendoncker, appena prelevato dall’Aston Villa.

ADL però vuole mettere la ciliegina sulla torta ad una campagna acquisti a dir poco strepitosa se si considera che in inverno poche società si lasciano andare in questo modo. Vediamo quale potrebbe essere il grande colpo in grado di chiudere il cerchio e dare il via ad un nuovo corso vincente.

L’ultimo colpo “promesso” da De Laurentiis

Si tratta di Nehuen Perez difensore argentino in forza all’Udinese, che è ormai diventato un pilastro della squadra friulana. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’attenzione della sua nazionale con cui ha collezionato una presenza nel 2022. Probabilmente presto tornerà a far parte del blocco della Seleccion, ma adesso è giunta l’ora di compiere il grande passo a livello di club.

Il Napoli però prima deve cedere Ostigard che magari potrebbe rientrare nell’operazione e passare in prestito all’Udinese. Liberando un posto potrebbe entrare Perez che con la sua duttilità tattica si sposerebbe benissimo con il nuovo assetto di Mazzarri che vede nella difesa a tre un vero e proprio marchio di fabbrica.

Napoli-Perez: i dettagli dell’operazione

Le parti non sono molto lontane, ma nemmeno vicinissime. I partenopei hanno offerto 15 milioni di euro all’Udinese e un contratto fino al 2028 al calciatore. I bianconeri dal canto loro chiedono 20 milioni di euro visto che devono corrispondere una percentuale sulla rivendita all’Atletico Madrid, club da cui hanno prelevato Perez.

La sensazione è che si possa chiudere a metà strada e che per 18 milioni di euro circa il difensore possa arrivare in Campania. Il giocatore d’altronde ha già dato il suo benestare al trasferimento. La possibilità di giocare nello stadio del celebre Diego Armando Maradona è sempre allettante per un argentino.