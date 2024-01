Colpo Baldanzi, 13 milioni di euro: “È cosa fatta” | Nel mirino la Champions League

Il centrocampista dell’Empoli è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico italiano. Una big è sempre più intenzionata a prenderlo

Il calciomercato è quasi agli sgoccioli. Tra meno di una settimana arriverà il gong di questa sessione di mercato che non ha regalato particolari sussulti. Anche le formazioni più importanti del nostro campionato hanno deciso di optare per qualche ritocco e di investire sui giovani di prospettiva.

Solo il Napoli ha fatto qualcosa in più alternando ragazzi di qualità a giocatori più esperti e già pronti all’uso. Una strategia più che plausibile visto che i campioni in carica devono ritrovare la giusta verve per ottenere almeno il quarto posto, l’ultimo utile per un piazzamento in Champions League.

A prescindere da ciò non è detto che in queste battute finali non possa arrivare qualche inaspettata sorpresa. Diverse formazioni infatti stanno bussando alla porta dell’Empoli per chiedere informazioni su alcune promesse che il club toscano sta “allevando” con la cura che da sempre lo contraddistingue.

Uno di questi è Tommaso Baldanzi, classe 2003, cresciuto nel vivaio azzurro da quando aveva otto anni. In pratica è un vero e proprio prodotto del club del presidente Corsi. Il patron è disposto a cederlo solo a fronte di una proposta interessante ed in linea con le proprie aspettative.

Dove potrebbe andare Baldanzi: i dettagli del possibile affare

Secondo quanto affermato dal giornalista Ugo Trani a TeleRadioStereo l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo: “Secondo me è cosa fatta tra la Roma e Baldanzi, con prestito oneroso. Sembra che la Roma abbia portato il prezzo a 12-13 milioni. La Roma vuole tenere Azmoun, che secondo me è davanti a Belotti”.

Dunque un’opinione piuttosto forte. D’altronde la necessità di inseguire il quarto posto impone qualche rinforzo di un certo calibro e che possa essere determinante da qui alla fine della stagione. Nonostante la giovane età Baldanzi ha già dimostrato di avere una buona personalità. Può essere davvero il tassello giusto per De Rossi anche perché essendo un Under 21 può essere prelevato senza dover effettuare nessuna cessione utile a liberare un posto in lista.

I numeri di Baldanzi in Serie A con la maglia dell’Empoli

Nella passata stagione il giocatore è di fatto esploso realizzando 4 gol in 26 apparizioni. Quest’anno anche per via di qualche problemino fisico ha collezionato solo 13 presenze mettendo a segno una sola rete. Considerando l’età è tutto nella norma. Ad appena 20 anni non sono tanti i ragazzi che giocano in pianta stabile in Serie A.

Anche in Nazionale il suo percorso è piuttosto lineare visto che dopo aver disputato il Mondiale Under 20 perso in finale con l’Uruguay adesso fa parte del gruppo dell’Under 21. Il Ct della Nazionale maggiore Spalletti lo tiene sottocchio in attesa della maturazione definitiva che gli consenta di fare il salto anche in azzurro.