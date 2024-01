Catania, altro rinforzo: ufficiale l’arrivo di Kevin Haveri

Ennesimo rinforzo per il Catania nella sessione invernale di calciomercato. La società etnea ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Kevin Haveri. Il difensore si trasferisce dal Torino, che si è garantito il diritto di contro-riscatto.

Haveri è un esterno mancino di difesa che nella prima partita di stagione ha collezionato sette presenze con la maglia dell’Ascoli. Ora per lui una nuova avventura, questa volta in Serie C, in una piazza ambiziosa come Catania.

ECCO LA NOTA

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino FC, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Haveri, nato a Shkodër, in Albania, il 18 settembre 2001. Nella prima parte della stagione in corso, l’esterno difensivo ha sommato 7 presenze con la maglia dell’Ascoli, tra Serie B e Coppa Italia. Giunto in Italia nel 2019, anno del suo esordio con l’Albania Under 19, Haveri ha conquistato due promozioni dalla D alla C: la prima con il Mantova nel 2020 e, dopo la parentesi al Campodarsego, la seconda con il Rimini nel 2022; con la società romagnola, ha disputato successivamente 25 gare in terza serie. Il neo-rossazzurro ha già svolto il primo allenamento agli ordini di mister Lucarelli.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI