Catanzaro, Veroli: “Il Palermo ha fatto di tutto per provare a vincere”

Davide Veroli, difensore del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio contro il Palermo, esprimendo soddisfazione per un punto utile all’obiettivo salvezza.

“Non è stata una partita semplice – afferma – sapevamo che il Palermo è una squadra organizzata e con individualità importanti come Di Mariano. Dopo averla preparata bene in settimana, abbiamo fatto una buona gara sia in fase di possesso che di non possesso”.

“Il Palermo ha fatto di tutto per provare a vincere – conclude – . Ora ci prepariamo per la prossima gara”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI