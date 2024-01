Primavera, Palermo sfortunato e in crisi: vince la Salernitana (0 – 1)

Il Palermo Primavera perde ancora: terza sconfitta consecutiva per i rosanero, la quinta nelle ultime sette giocate. Al Pasqualino di Carini passa la Salernitana grazie a un gol nel finale di Portolesi. I ragazzi di Di Benedetto, oggi squalificato, sono stati molto sfortunati, colpendo una traversa al 94′, il risultato più giusto sarebbe sicuramente stato il pareggio. Rosa che perdono ormai definitivamente il loro “fattore casa”. Sono tre adesso le sconfitte al Pasqualino, in due mesi, prima neanche una sotto la gestione Di Benedetto.

52′ s.t. – FINISCE LA PARTITA.

49′ s.t. – Traversa di Gallea, Palermo sfrontato.

47′ s.t. – Rovesciata di Macchia, sulle braccia di Salvati.

46′ s.t. – Sciortino a un passo dal pareggio con una super giocata, para Salvati.

43′ s.t. – GOL DI PORTOLESI. Palermo sotto con un gol di testa di Portolesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

36′ s.t. – Occasione ghiotta sprecata dal Palermo: punizione dal limite battuta da Sciortino alta sopra la traversa.

34′ s.t. – Pascalau ci prova su punizione da lontanissimo: palla alta.

30′ s.t. – Ammonito Serra per fallo su Tagliarino.

21′ s.t. – Palermo vicinissimo al gol con Bongiovanni: tiro alto sopra la traversa dopo una grande progressione di Tagliarino.

23′ s.t. – La partita riprende.

20′ s.t. – Problemi per il direttore di gara: l’arbitro si è fatto male e la partita è stata interrotta.

18′ s.t. – Palo della Salernitana. Rosanero in difficoltà e nervosi. Ammonito Tagliarino per proteste contro il direttore di gara.

13′ s.t. – Conclusione di Morra alta sopra la traversa. Tiro partito dalla trequarti difesa dalla Salernitana.

9′ s.t. – Il Palermo non riesce a fare “forcing”. Il match rimane equilibrato con la Salernitana che a volte si affaccia nella metà campo rosanero.

5′ s.t. – Bella giocata di Bongiovanni che però perde palla sul più bello. Ci prova Bouah di destro, deviato e bloccato da Salvati.

ORE 15.33 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

45′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO

39′ p.t. – Occasione clamorosa per il Palermo: tiro di Bongiovanni respinto sulla linea e secondo tiro da parte di Sessa purtroppo alto sopra la traversa.

36′ p.t. – Il Palermo ha la sua migliore occasione della partita: tiro di destro di Bouah, palla ben parata da Salvati.

34′ p.t. – Ammonito Macchia per un brutto fallo con gamba tesa, gioco pericoloso ma involontario.

31′ p.t. – La partita fatica a decollare: nessuna delle due squadre riesce a mettere in seria difficoltà l’altra. L’occasione migliore l’hanno avuta gli ospiti.

22′ p.t. – Bella parata di Nespola a salvare il risultato sulla conclusione ravvicinata di Boncore.

16′ p.t. – Palermo pericoloso nel primo calcio d’angolo dell’incontro: colpo di testa di Morra alto sopra la traversa.

10′ p.t. – Cross di Bongiovanni per la testa di Macchia: conclusione debole.

7′ p.t. – Il Palermo si fa vedere in avanti con Bongiovanni: cross basso intercettato da Salvati.

6′ p.t. – Contatto Nespola-Fusco in area rosanero: secondo il direttore di gara è fallo dell’attaccante ospite.

3′ p.t. – Le due squadre si studiano. Nessuna azione pericolosa nei primi minuti di gara.

ORE 14.32 – INIZIA LA PARTITA.

Il Palermo cerca riscatto. I giovani rosanero, dopo due sconfitte consecutive, affrontano la Salernitana, una squadra in piena lotta per la salvezza e bisognosa di punti. Siederà in panchina al posto dello squalificato Di Benedetto, l’allenatore in seconda Giovanni Tarantino. A partire dalle ore 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo – 1 Nespola, 2 Doda, 3 Bouah, 4 Morra, 5 Basile, 6 Gallea, 7 Vaiana, 8 Sciortino, 9 Macchina, 10 Sessa, 11 Bongiovanni.

A disposizione: 12 Salamone, 13 Martignetti, 14 Granicelli, 15 Mattaliano, 16 Fravola, 17 D’Acquisto, 18 Tagliarino, 19 Messina, 20 Viviano, 21 Di Mitri, 22 Cutrona.

Salernitana – 1 Salvati, 2 Guccione, 3 Ferrari, 4 Giannini, 5 Vuillermoz, 6 Elia, 7 Sepe, 8 Serra, 9 Fusco, 10 Boncori, 11 Pascalau.

A disposizione: 12 Allocca, 13 Susini, 14 Badau, 15 Cantoni, 16 Fiore, 17 Gaudino, 18 Mahi, 19 Palladino, 20 Portolesi, 21 Troise.

