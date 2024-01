“Con l’Italia ho chiuso” | Freddati Giuntoli e Marotta: il campione saluta la Serie A

Niente da fare per l’Inter e la Juventus. Dovranno rinunciare al loro vecchio pupillo per trionfare in campionato in questa stagione.

Guardando la classifica di Serie A, sembra che ormai la lotta per la conquista dello Scudetto abbia sole due contendenti: l’Inter e la Juventus. Entrambe le squadre, infatti, stanno dimostrando con le unghie e con i denti di poter essere le uniche in grado di dimostrare qualità, tenacia e grande sinergia.

Come se non bastasse, le due società, hanno una grandissima voglia di successo che è molto diversa per motivi distinti. Sebbene l’Inter dopo la vittoria nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli voglia aggiudicarsi anche la vittoria dello Scudetto, ha comunque come obiettivo principale quello di riuscire anche nell’impresa di superarsi in Champions League.

Infatti, nella scorsa annata, i nerazzurri sono stati fermati nella finalissima contro il Manchester City di Pep Guardiola. La Juventus di Massimiliano Allegri, dal canto suo, sicuramente ha una grande voglia di rivincita dopo un’annata deficitaria e soprattutto in ombra in seguito alla penalizzazione che ha comportato l’estromissione dei bianconeri dalle competizioni europee.

Sebbene le due squadre abbiano motivi diversi per provare a vincere su più fronti, vi è comunque un obiettivo comune: salvaguardare i propri talenti. Siamo nel bel mezzo della sessione invernale di calciomercato e ciò potrebbe indurre alcune società a cedere dei prezzi pregiati per fare cassa e non avere il bilancio in rosso.

I diversi intrecci di mercato

I tifosi nerazzurri e quelli bianconeri, sperano vivamente che non vadano via giocatori importanti sin da questa finestra di mercato. Pertanto, se l’Inter da una parte sembra ormai rassegnata al fatto che Denzel Dumfries abbandonerà la squadra dal prossimo mese di giugno, la Juventus, sembra essere pronta a rinunciare a Moise Kean e a Iling Junior.

C’è chi pensa che i due giocatori possano partire in prestito o che possano essere ceduti a titolo definitivo. Una cosa è certa, per un mercato in uscita ce n’è sempre uno in entrata. Per questo motivo, molti sono i sostenitori delle due squadre che speravano di poter riportare in città un loro vecchio beniamino, un centrocampista che negli anni si è dimostrato un abile mediano e col vizio del goal.

Arturo Vidal carico col Colo Colo

Stiamo parlando di Arturo Vidal che nella sua carriera ha vestito entrambe le casacche e ora secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore ha deciso di chiudere la sua carriera in Cile firmando con il Colo Colo.

Ai canali ufficiali del club ha poi così dichiarato: “Non vedo l’ora di giocare in uno stadio pieno, che la gente venga a godersi una squadra vincente, tra le più importanti del Sudamerica, per brindare”.