Palermo, Verde esclude Caso. Valente vicino al Padova

L’accelerata improvvisa del Palermo sul fronte Verde potrebbe chiudere definitivamente il mercato in entrata dei rosanero. Il probabile arrivo dell’attaccante in forze allo Spezia escluderebbe ovviamente quello di Caso, che sembrava l’obiettivo numero uno del club di viale del Fante.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, il Palermo non ha neanche bisogno di liberare uno slot per l’arrivo di Verde, dato che è già arrivata una cessione, quella di Mateju.

Ciò non significa che non ci saranno movimenti in uscita: Nicola Valente, beniamino rosanero, avrà sempre meno spazio e su di lui c’è un club importante come il Padova.