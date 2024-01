Repubblica – Dal centrocampo la spinta. Segre gol e Ranocchia in copertina

“Se c’è un elemento nella crescita del Palermo è nel nuovo centrocampo di Eugenio Corini”. Il quotidiano Repubblica esalta le prestazioni del centrocampo rosanero, sottolineando le prove di Gomes, Ranocchia e Segre contro il Catanzaro.

Segre non sorprende più: la mezz’ala ha segnato il suo sesto gol in campionato, il quinto di testa. Gomes, che ha alternato prestazioni buone a meno buone, a Catanzaro si è reso protagonista di diverse ottime giocate, tra cui un’imbucata per Soleri (che poi spreca) e diversi dribbling.

Infine Ranocchia, che ha sicuramente stupito in positivo chi non lo conosceva con alcuni cambi di gioco e un’accelerazione incredibile nel secondo tempo.