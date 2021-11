MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Mai come oggi una vittoria in trasferta varrebbe veramente doppio. Il Palermo gioca in casa della Fidelis Andria per provare ad accorciare in classifica sul Bari: in caso di vittoria i rosa andrebbero a -4 dal primo posto.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, le vittorie consecutive in trasferta in campionato mancano da sette mesi: fu proprio Filippi l’autore di un bottino niente male ai suoi esordi in panchina, quando il suo Palermo riuscì addirittura a vincerne tre di seguito (contro Catania, Paganese e Casertana).

Vincere ad Andria significherebbe anche totalizzare la seconda vittoria esterna, fattore che andrebbe ad aumentare la fiducia dei calciatori, che al momento in trasferta hanno perso molti punti.