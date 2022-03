MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un gesto di solidarietà nonostante non sia titolare nel Palermo. E’ quello compiuto dal secondo portiere rosa Samuele Massolo che ha deciso di donare il ricavato di una maglia utilizzata in campionato all’associazione Onlus Live.

Il calciatore è sceso in campo due volte, da titolare a Catanzaro. I soldi saranno utilizzati per raccogliere dei defibrillatori e parteciperanno all’asta benefica anche nomi internazionali come quelli dell’ex rosa Dybala, De Ligt, Zaniolo e altri.

Il kit di Massolo è in vendita su eBay e la base d’asta è di 15.50 euro (il prezzo è salito fino a 18.50 euro). Per partecipare è possibile seguire l’apposito link sulla pagina “Onlus Liv”. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

