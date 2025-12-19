Palermo, Bardi verso l'addio: c'è già un club interessato ​​

Bardi, portiere classe 1992, è ormai prossimo a lasciare il Palermo. Dopo essere arrivato in Sicilia nell’estate del 2025, il numero uno toscano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione rosanero, trovando poche occasioni per giocare in campionato nonostante la sua esperienza. Nella stagione precedente con la Reggiana era stato uno dei portieri più positivi della squadra, disputando molte partite da protagonista e dimostrando rendimento e affidabilità tra i pali. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Questa situazione, con la scarsa continuità di impiego al Palermo, ha spinto il club e il giocatore a valutare una possibile separazione già durante la finestra di mercato di gennaio. Nel corso degli ultimi giorni il Mantova si è inserito con decisione nella trattativa: la società lombarda, che milita in Serie B e vuole rafforzare il reparto difensivo per la seconda parte di stagione, è infatti vicina a trovare un accordo con il club rosanero per assicurarsi Bardi e offrirgli così una nuova opportunità da titolare.

L’interesse del Mantova nasce dalla necessità del club di dotarsi di un portiere esperto e affidabile, in grado di dare solidità alla difesa e dare un contributo importante nella lotta in campionato. La trattativa, secondo le ultime indiscrezioni, è ad uno stato avanzato e potrebbe concretizzarsi a breve, soprattutto perché il giocatore stesso sembra favorevole al trasferimento per trovare maggiore continuità di gioco.





