Repubblica – “Tegola per i rosa, Pierozzi salta l’Avellino”

Il Palermo si prepara alla trasferta di Avellino con alcune assenze importanti. Filippo Inzaghi dovrà con tutta probabilità rinunciare a Niccolò Pierozzi e ad Aljosa Vasic, entrambi ancora indisponibili dopo aver saltato l’intera settimana di allenamenti con il gruppo. La decisione definitiva arriverà solo dopo l’ultima seduta prima della partenza per la Campania, ma lo staff tecnico e medico è orientato alla massima prudenza per evitare ricadute o infortuni più seri. In particolare, Pierozzi ha accusato un fastidio muscolare nel corso della gara contro la Sampdoria ed è stato sostituito all’intervallo a scopo precauzionale; l’infortunio non sembra grave, ma i tempi ristretti rendono difficile il suo recupero immediato.

In vista della gara sul sintetico di ultima generazione del Partenio, il principale candidato a sostituire Pierozzi è Salim Diakitè. Il recupero di Emanuel Gyasi offre un’alternativa in più, ma difficilmente l’esterno potrà partire titolare dopo otto partite di assenza e un lungo stop per un problema al polpaccio. Gyasi è tornato a disposizione contro la Sampdoria dopo quasi due mesi di inattività e, pur rappresentando una risorsa preziosa per duttilità ed esperienza, sarà gestito con cautela e potrebbe entrare a gara in corso. L’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto appare quindi poco probabile, anche per evitare cambi forzati durante il match.

Situazione diversa per Vasic, che era già assente contro la Sampdoria a causa di un problema alla spalla sinistra, riacutizzatosi dopo il rigore procurato nella vittoria contro la Carrarese. Nonostante una breve apparizione a Empoli, il serbo non era apparso al meglio e resta ai box. In ogni caso, visto l’ottimo momento di Le Douaron, anche un eventuale recupero difficilmente gli avrebbe garantito una maglia da titolare. Inzaghi sembra orientato a confermare il francese in coppia con Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.





