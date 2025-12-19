Serie B, 17a giornata: si parte con Bari – Catanzaro
La 17a giornata di Serie B si apre con la sfida tra Bari e Catanzaro. Sabato c’è il big match Modena – Venezia, mentre il Palermo gioca ad Avellino.
LE PARTITE
Venerdì 19 dicembre
Bari – Catanzaro: ore 20.30
Sabato 20 dicembre
Cesena – Juve Stabia: ore 15
Frosinone – Spezia: ore 15
Modena – Venezia: ore 15
Monza – Carrarese: ore 15
Padova – Sampdoria: ore 15
Avellino – Palermo: ore 17.15
Pescara – Reggiana: ore 19.30
Domenica 21 dicembre
Entella – Südtirol: ore 15
Mantova – Empoli: ore 17.15
LA CLASSIFICA
34 Frosinone
31 Monza
30 Cesena
29 Venezia, Palermo, Modena
25 Catanzaro
22 Juve Stabia
21 Padova
20 Empoli, Reggiana, Avellino
19 Carrarese
16 Bari
15 Südtirol, Entella
14 Spezia, Mantova
13 Sampdoria
10 Pescara