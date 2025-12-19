Serie B, 17a giornata: si parte con Bari - Catanzaro ​​

Serie B, 17a giornata: si parte con Bari – Catanzaro

Redazione 19/12/2025 11:14
La 17a giornata di Serie B si apre con la sfida tra Bari e Catanzaro. Sabato c'è il big match Modena...

La 17a giornata di Serie B si apre con la sfida tra Bari e Catanzaro. Sabato c’è il big match Modena – Venezia, mentre il Palermo gioca ad Avellino.

LE PARTITE

Venerdì 19 dicembre 

Bari – Catanzaro: ore 20.30



Sabato 20 dicembre 

Cesena – Juve Stabia: ore 15

Frosinone – Spezia: ore 15

Modena – Venezia: ore 15

Monza – Carrarese: ore 15

Padova – Sampdoria: ore 15

Avellino – Palermo: ore 17.15

Pescara – Reggiana: ore 19.30

Domenica 21 dicembre 

Entella – Südtirol: ore 15

Mantova – Empoli: ore 17.15

LA CLASSIFICA

34 Frosinone
31 Monza
30 Cesena
29 Venezia, Palermo, Modena
25 Catanzaro
22 Juve Stabia
21 Padova
20 Empoli, Reggiana, Avellino
19 Carrarese
16 Bari
15 Südtirol, Entella
14 Spezia, Mantova
13 Sampdoria
10 Pescara

