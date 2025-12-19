Serie C Girone C, 19a giornata: tre anticipi in programma ​​

Redazione 19/12/2025 11:21
Tre anticipi aprono il programma della 19a giornata di Serie C. Domenica le siciliane: il Catania riceve l’Atalanta U23 mentre in serata è in programma il derby Siracusa – Trapani.

LE PARTITE

Venerdì 19 dicembre 

Audace Cerignola – Benevento: ore 20.30



Cosenza – Cavese: ore 20.30

Giugliano – Casertana: ore 20.30

Sabato 20 dicembre 

Salernitana – Foggia: ore 14.30

Sorrento – Picerno: ore 14.30

Domenica 21 dicembre 

Catania – Atalanta U23: ore 14.30

Latina – Crotone: ore 14.30

Monopoli – Potenza: ore 17.30

Casarano – Altamura: ore 20.30

Siracusa – Trapani: ore 20.30

