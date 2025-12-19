Serie C Girone C, 19a giornata: tre anticipi in programma
Tre anticipi aprono il programma della 19a giornata di Serie C. Domenica le siciliane: il Catania riceve l’Atalanta U23 mentre in serata è in programma il derby Siracusa – Trapani.
LE PARTITE
Venerdì 19 dicembre
Audace Cerignola – Benevento: ore 20.30
Cosenza – Cavese: ore 20.30
Giugliano – Casertana: ore 20.30
Sabato 20 dicembre
Salernitana – Foggia: ore 14.30
Sorrento – Picerno: ore 14.30
Domenica 21 dicembre
Catania – Atalanta U23: ore 14.30
Latina – Crotone: ore 14.30
Monopoli – Potenza: ore 17.30
Casarano – Altamura: ore 20.30
Siracusa – Trapani: ore 20.30