Palermo - Padova, che entusiasmo: sono già 22.328 le presenze garantite ​​

Il Palermo sarà impegnato sabato nella trasferta di Avellino, ma l’attenzione dei tifosi è rivolta anche alla prossima gara casalinga. Sono infatti in vendita i biglietti per la sfida del 27 dicembre contro il Padova, ultima partita del girone d’andata, attorno alla quale si respira un clima di grande entusiasmo.

La società ha comunicato che sono già 22.329 le presenze garantite tra abbonati e biglietti venduti. Un dato significativo, che conferma come l’entusiasmo sia tornato a crescere dopo gli ultimi risultati positivi. Un eventuale successo ad Avellino non farebbe che alimentare questo clima di fiducia e passione attorno ai colori rosanero.

Nell’ultima gara interna, contro la Sampdoria, al “Renzo Barbera” erano presenti 25.512 spettatori. L’obiettivo è superare quel numero e magari avvicinarsi di nuovo alla soglia dei 30mila, già sfiorata nelle sfide contro Monza e Pescara. Il popolo rosanero è pronto a fare la sua parte per spingere il Palermo nella corsa alla Serie A.







